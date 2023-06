La pelea entre robots y bailarines parece comenzar recién y esta vez quien encendió la mecha fue el tiktoker Miguelito, quien le habría mandado indirectas a Robotín y este último no se guardó nada y encaró por WhatsApp al nuevo novio de Robotina y al ver que fue bloqueado, decidió mandar una advertencia.

“Llegando a Perú sí o sí nos vamos a ver las caras y vamos a ver si eres tan valiente cuando me tengas en frente”, de esta forma es como comenzaron las advertencias en contra de Miguelito, quien horas antes afirmó que no hablaría de Robotín: “No voy a opinar de ti ni de nada, las personas que me conocen saben que no me gusta meterme en problemas”.

El video que desató todo, fue visto por Robotín y al intentar increparle todo a Miguelito, se percató que lo bloquearon y usó la pantalla de Magaly Medina para mandar sus advertencias con olor a amenazas: “Pero llegando a Perú, lo primero que voy a hacer es ubicarte para poder conversar, ya que dices que quieres decirme las cosas en la cara, es más, espérame en el aeropuerto, ahí estoy llegando Miguelito”.

Magaly por su lado le recomendó a Robotín que deje de ver los estados de Robotina y su nueva pareja, recordándole que el primer paso para superar una relación es el contacto cero.

