Sin pelos en la lengua. Karelys Molina, más conocida en el mundo de la farándula como ‘Robotina’, rompió su silencio y se refirió a la nueva pareja que ha presentado públicamente su ex Robotín. Incluso, la venezolana realizó algunas confesiones que dejaron sorprendidos a más de uno.

Como se recuerda, la actriz cómica y Alan Castillo fueron pareja hasta hace unos meses, debido a que él fue ampayado con otra mujer, hecho que jamás le perdonó quien hoy es su expareja.

Asimismo, con el transcurso de los meses, cada uno ha tomado su camino y ambos disfrutan del amor por su lado. “Después de mí, como que su show ha quedado un poco vacío... Ya se acostumbró, entonces, buscó a otra chica porque yo ya no quiero trabajar con él y se lo he dicho varias veces” , comenzó diciendo la ciudadana extranjera.

Es en ese instante que el reportero le consulta sobre el sueldo que le pagaba Robotín cuando ambos trabajaban juntos en distintos shows. “¿Tú crees que le pague igual que a ti?”, preguntó el hombre de prensa.

Ante esta interrogante, Karelys Molina sorprendió a todo el público al mencionar que su ex nunca le pagó ni un centavo. “Ah, no sé, porque a mí no me pagaba”, dijo entre risas.

‘Robotín’ pone en tela de juicio fidelidad del tiktoker de Robotina

Pese a su discurso de perdón y superación a Robotina, el popular hombre de hojalata no pudo evitar pronunciarse sobre el tiktoker Miguelito, quien es actualmente el enamorado de Karelys Molina, quien según Robotín, podría repetir la historia de las infidelidades.

“No lo conozco mucho al muchacho, pero por ahí me ha contado un pajarito plateado que también es Robotín 2, por ahí me han contado...Lo bueno es que lo que me han contado es con pruebas”, dijo el actor cómico.

