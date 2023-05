El reciente e inesperado rompimiento entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo ha generado bastante polémica en el medio. Y es que ahora el futbolista fue captado por las cámaras de Magaly Medina compartiendo junto a Melissa Paredes, la hija que comparten ambos y hasta con el bailarín Anthony Aranda.

En ese sentido, en las imágenes compartidas por la popular ‘Urraca’ , se logra ver al deportista acercándose a su pequeña, mientras a su lado se encuentran su exesposa y el popular ‘ Gatito Activador’.

Este hecho no pasó desapercibido para el conductora de espectáculos, quien calificó al grupo como “una familia feliz y superada”. Asimismo, los reporteros de Medina también lograron conversar con Ale Venturo, quien aseguró que no hay posibilidad de retomar su relación con el ‘Gato’ Cuba.

Ale Venturo confirma fin de su relación con Rodrigo Cuba

La empresaria Ale Venturo se mostró bastante afectada al ser consultada sobre el fin de su romance con Rodrigo Cuba, con quien además tiene una bebita recién nacida. Y es que la joven señaló que actualmente se siente bastante triste, pero que nada la derrumbará.

“No me siento bien bien ahorita, te lo ruego... Vamos a seguir adelante fuertes y mamá leona para siempre, nada más puedo decir. Le deseo lo mejor a él, pero por favor respeten el dolor. Yo sé que soy una buena madre, es más, los que me rodean lo saben. Obviamente que no estoy bien pero ya, todo para adelante” , expresó para las cámaras de ATV.

