Fuerte y claro. Olenka Mejía se presentó en exclusiva en el programa de Magaly Medina, donde contó con detalles del terrible aborto espontáneo que sufrió con un presunto hijo de Jefferson Farfán.

“Es un tema bastante delicado, es muy doloroso, tengo que aceptarlo. Sí, la única persona con la que estuve en ese tiempo, en esos meses, fue Jefferson, y pues como adultos sin cuidarse, se dio así”, comenzó diciendo para las cámaras de ATV.

En ese sentido, la excuñada de Yahaira Plasencia confesó que este evento fue bastante doloroso y traumático para ella, motivo por el que se cuestiona el accionar del futbolista al quererle entablar una demanda, sabiendo lo que ambos presuntamente habrían vivido como pareja.

“Fue un aborto espontáneo, yo no sabía que se había dado, para mi es algo traumático. Yo me puse mal un día, comencé a botar coágulos, es cuando yo me dirijo a la clínica. Le comunico inmediatamente a él y me dijo que esté tranquila, que iba a estar con una persona de su entera confianza (...) Yo pensé que él sabiendo en su conciencia todo lo que una mujer pasa por una pérdida, yo dije: ‘‘¿cómo me llega esta demanda? Es una persona frívola, no es la persona que todo el mundo piensa”, expresó Olenka con la voz entrecortada.

Magaly cuestiona a Olenka sobre si hijo que perdió es de Farfán

La conductora de ATV, Magaly Medina, sorprendió a propios y extraños al hacerle una inédita consulta a Olenkja Mejía sobre el presunto embarazo que habría tenido, fruto de su relación con Jefferson Farfán.

“Nos ha llegado información al chismefono... Nos dicen que tú en realidad estabas embarazada de un jugador de fútbol llamado Pretell”, preguntó la conductora. “Lo niego tajantemente. Mis salidas, porque nunca fue un novio oficial, ha sido en agosto, pero nunca quedé embarazada con él. Ni siquiera hemos tenido relaciones íntimas”, se defendió la modelo.

