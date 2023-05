Sin filtro. Magaly Medina se encuentra atravesando un complicado momento debido al juicio que viene enfrentando con Jefferson Farfán, quien la acusa de haberlo difamado y violado la privacidad de su domicilio. Sin embargo, la conductora no se amilana y hasta aconseja al exfutbolista sobre su vida privada.

En una conversación con un medio local, la popular ‘Urraca’ reafirmó no tener nada que ver con el cambio de jueza en su caso con la ‘Foquita’, y hasta comentó que el objetivo del deportista es verla en prisión, como lo hizo hace algunos años atrás su amigo, Paolo Guerrero.

En ese sentido, la figura de ATV no pudo con su genio y fiel a su estilo, le recordó a Farfán los innumerables reclamos que le ha hecho Melissa Klug sobre pasar tiempo de calidad con sus dos hijos.

“A mí, me da mucho más pena que una persona como Farfán le haga perder el tiempo al aparato judicial, tratando de resolver sus iras y cóleras que tiene hacia ciertas personas. El poder judicial no está para resolverlo dimes y diretes de dos mediáticos, es por eso que yo no hago juicios por difamación”, comenzó diciendo.

“En vez de estar gastando su tiempo en sus venganzas personales, debería dedicarle tiempo a lo que es importante ahora que se ha retirado del fútbol (...) Así como Melissa Klug reclama un poco más de atención y tiempo con sus hijos” , agregó la periodista para Trome.

Melissa Klug y sus reclamos a Jefferson Farfán

Melissa Klug volvió a arremeter contra el padre de sus dos hijos, Jefferson Farfán. Esta vez, la popular ‘Blanca de Chucuito’ comentó que está cansada de las demandas y los juicios que le ha interpuesto el exfutbolista por sus declaraciones públicas.

“Yo siempre ando con bandera blanca, pero parece que para el otro lado, su deporte favorito del abogado y del papá de mis hijos es demandar. Yo, siendo la madre de sus hijos, no hay tregua, no hay conciliación, es un desgaste”, sostuvo para las cámaras de ‘América Hoy’.

