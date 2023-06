El popular Alan Castillo, conocido por todos como ‘Robotín’ regresó a la soltería, luego de que confirmara el fin de su relación sentimental con Yeni Medina mejor conocida como ‘Robotina cajamarquina’ por una presunta infidelidad de la joven artista, pese a que hace unos días aseguró que no lo iba a traicionar como lo han hecho anteriormente.

Cuando se pensábamos que Robotín por fin había encontrado el amor, nuevamente el artista itinerante habría sido “adornado” por lo que prefirió terminar su relación, así lo reveló para las cámaras de Magaly Tv La Firme. Sin embargo, el popular personaje no le habría avisado de su ruptura a ‘Robotina’, quien se enteró EN VIVO en el programa de la ‘Urraca’.

Robotín termina con ‘Robotina cajamarquina’

La ahora ex pareja de ‘Robotín’ visitó el set de Magaly Tv La Firme para asegurar que su relación con Robotín estaba en su mejor momento, además la joven señaló que estaba feliz de haber encontrado a un hombre como el artista. Sin embargo, no esperaba enterarse que el hombre plateado ya había terminado con ella.

Robotín se encontraría en una gira por Europa actualmente por lo que a través de un enlace se comunicó con el equipo de Magaly para confirmar el fin de su relación por una supuesta infidelidad .

“ Lo que pasa que me he enterado de cositas, porque después de grabar y tener planes de trabajar juntos, me he enterado algunas cosas como que no van pues y prefiero dejarla ahí , no quiero que esto crezca con mentiras, porque lo que empieza mal, termina mal”, señaló en primer lugar, Robotín.





¿Robotín habría descubierto infidelidad por una videollamada?

Alan Castillo narró que fue a través de una video llamada que descubrió la presunta infidelidad de su ahora ex pareja ‘Robotina cajamarquina’ y que pese a que la habría descubierto ella se negó.

“ Conversamos con cámara, le pregunté si estaba sola, me dijo que sí. Ella no se dio cuenta de que enfocó al espejo y fue donde yo vi a una persona ahí con ella . Puede ser cualquier persona, un amigo o familiar, lo que me molesta es que dijo estar sola cuando yo ya vi, no va una mentira así”.





TE PUEDE INTERESAR