Durante las celebraciones de fiestas patrias, Tula Rodríguez disfrutó de un emotivo encuentro junto a su adorada hija, Valentina Carmona. Madre e hija decidieron compartir un tiempo especial el pasado 29 de julio en la Feria Internacional del Libro Lima 2023. Con entusiasmo, la ex bailarina inmortalizó el momento al compartir con sus seguidores algunos videos a través de sus redes sociales.

En medio de la visita a la feria, Tula Rodríguez reveló con orgullo los planes académicos de Valentina. La joven, fruto del amor entre Tula y su fallecido esposo Javier Carmona, tiene decidido emprender la carrera profesional de derecho. Sosteniendo un ejemplar de la constitución, Valentina mostró su interés en profundizar en la ley.

¿Cómo reveló Tula Rodríguez que su hija estudiaría derecho?

Durante su visita a la FIL la ex conductora de televisión quedó fascinada al ver que exhibían algunos enormes libros y tomos con diseños antiguos que su madre habría tenido en su casa cuando ella era niña. Además, se pudieron ver algunas obras clásicas como el ‘Don Quijote de la Mancha’ que llamó la atención de Valentina Carmona.

“ Esto me recuerda a mi mamá, mira la textura ”, comentó en un inicio Tula para luego mostrar que Valentina sostenía un ejemplar del clásico de la literatura “Don Quijote de La Mancha”. Luego la ex bailarina quedó sorprendida con el interés de sus hija por la constitución, a lo que le preguntó.

“ Quieres ser abogada, ¿esto qué es? ” preguntó Tula e inmediatamente su hija respondió: “ La Constitución, está roto ”, dijo Valentina y mostró que el libro tendría algunas páginas a la mitad. “ Vale, el olor... ¡Qué lindo! La Constitución futura abogada ”, comentó Tula.

Tula Rodríguez revela cuál era su libro favorito cuando era niña

La ex vedette se mostró feliz que en el festival cultural no solo se expongan libros de la actualidad, sino también algunas obras antiguas y libros educativos que han perdurado en el tiempo como el tradicional Coquito.

“ Y para las de mi época miren, el mundo Coquito. Vale, ¿te acuerdas que te compraba tu Coquito hija? ”, preguntó Tula Rodríguez, sin esperar que su hija la expondría. “ Sí, yo lloraba cuando me lo quitabas, me castigabas quitándome el Coquito ”, respondió Valentina lo que provocó las risas de la ex bailarina.





