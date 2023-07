Con entusiasmo, Melissa Klug, de 39 años, espera con ilusión el inminente nacimiento de su sexta hija, fruto de su relación con el futbolista de 26 años, Jesús Barco. No obstante, la felicidad de Melissa se ha visto empañada por las severas críticas que el público ha vertido sobre ella en las redes sociales, acusándola de ser una “mantenida”.

En una entrevista con el popular podcast ‘Café con la Chevez’, la ‘Blanca de Chucuito’ decidió se sinceró e hizo algunas revelaciones sobre lo que ha tenido que afrontar y que trabajos tuvo para poder sacar a sus hijos adelante.

Melissa Klug asegura que trabajó desde muy joven

Melissa Klug reveló que cuando quedó embarazada por primera vez a los 14 años, junto al empresario Raúl Marquina, se vio en la necesidad de trabajar arduamente para sacar adelante a su primogénita, Gianella Marquina.

“ Es bien fácil escribir y criticar a la persona sin antes haberte puesto en sus zapatos, saber tu historia al menos. Es mucho lo que hablan y pueden deslizar en redes, pero no das la cara. Yo sé que todas esas personas que escriben cosas, nunca me lo dirían en la cara porque no tienen la valentía ”, indicó para el diario local Trome.

La también influencer indicó que desde muy joven tuvo diferentes trabajos. “ Yo trabajé muchísimos años haciendo réclames y estando en publicidad, he hecho cantidad de réclames desde muy chibola, desde muy joven. Cuando tuve a mi hija, a mi primera hija, me metí de anfitriona, de azafata, de todo lo que podía hacer ”, agregó.

Además, Melissa Klug señaló incursionaba en cualquier negocio que podía. “ Si tenía que vender cosas, me iba al extranjero y traía mercadería, me recurseaba de todo ”, comentó la madre de Samahara Lobatón.

¿Jefferson Farfán era un cliente fiel?

Melissa Klug señaló que cuando aún era pareja de la ‘Foquita’ Farfán, el futbolista era uno de sus mejores clientes, pues compraba lo que ofrecía en su tienda en Estados Unidos para su familia. “ Estando con el papá de mis hijos, él (Jefferson) teniendo una posición económica muy buena, yo hice una tienda en Estados Unidos con una amiga y traía bastante mercadería, él me compraba para su familia también ”, señaló.





