La modelo Rocío Miranda no se calló nada y se pronunció sobre las denominadas “embajadoras”, cuestionando cómo hacen para poder viajar por distintas partes del mundo cuando no se les conoce oficio alguno.

Y es que la exvoleibolista se animó también a dedicarles el conocido clásico del ‘papá de la salsa’ Frankie Ruíz, ‘¿Cómo lo hacen?’. “¿Cómo viajan si a muchas de ellas no se les conocen en la actualidad un oficio, algún trabajo, o un ingreso fijo”, dijo para las cámaras de Magaly TV, La Firme.

“No tienen responsabilidades, no le tienen que rendir cuentas a nadie, no tienen que pagar cuentas, ni departamentos, creo que no pagan porque se los pagan. Creo que no deberían vivir el momento de esa forma”, manifestó la morena para ‘Los Urracos’.

En ese sentido, Rocío no dudó en referirse a Sheyla Rojas, quien actualmente se encuentra viviendo con su pareja en México, y a quien a su vez cuestionó por dejar a su pequeño Antoñito.

“Una madre nunca debería dejar a su pequeñito. Oye, lo que me he perdido, no mentira. Yo la conozco a Sheyla y sí que ha cambiado un montón. La reconozco porque la conozco, pero si no la conociera, entonces no la reconocería, creo que ya se excedió”, expresó.

