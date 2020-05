Shirley Arica fue detenida la madrugada del último sábado tras participar en reunión en el distrito de San Miguel en pleno toque de queda.

Tras el escándalo, su expareja Rodney “Pío” Dean reveló estar molesto por el comportamiento de la “chica realidad”.

En entrevista con el diario Trome, Rodney “Pío" Dean contó que él está cuidando a su hija en este momento y que no entiende qué pasó con Shirley Arica: ”Sí. Estoy con mi hija, pero no sé qué habrá pasado con Shirley. Hablaré con ella apenas salga (de la comisaría)".

El primo del Loco Vargas aseguró que este comportamiento no era un buen ejemplo para su hija: “Obviamente (está molesto). Ese ejemplo no le puede dar a mi hija, espero conversar con ella y me explique qué fue lo que pasó”.

Asimismo, Rodney se mostró indignado pues Shirley Arica podría contagiarse del coronavirus y exponer a su pequeña: “Está mal y no puede estar haciendo eso (salir)”.

En ese sentido, la expareja de Shirley Arica está evaluando solicitar la patria potestad de su niña, aunque primero tendrá una conversación con su expareja.

“No sé cómo han pasado las cosas, pero de acuerdo a eso tomaré una decisión”, manifestó.

