Sorpresivo. De manera inesperada, el futbolista Rodrigo “El Gato” Cuba borró el comunicado que emitió este viernes luego de que su aún esposa Melissa Paredes saliera al frente con un nuevo audio donde trataba de dejarlo como mal padre.

Luego de estar varias horas publicado, Rodrigo Cuba habría decidido quitar las fotos del comunicado, las conversaciones por WhatsApp y el convenio que le proponía Melissa Paredes donde ella ponía varias condiciones.

Hoy, ese documento brilla por su ausencia, lo que genera muchas preguntas de por qué lo habría retirado luego de que indicara que era la única vez que se pronunciaría sobre el tema.

¿Qué decía el comunicado de Rodrigo Cuba?

En el comunicado, Rodrigo Cuba había escrito: “El día de hoy, vuelves a mentir y presentar pruebas que yo sabía que te irías con mi hija. Nunca me has dicho me voy el día 28 de octubre y voy a vivir en esta dirección”.

Además se refería a la presencia de Melissa Paredes en “América Hoy”. “Saliste de nuestra casa, nunca he negado que sea nuestra, con mi hija en brazos, la expusiste y nos haces daño”.

En otro parte del comunicado, Rodrigo Cuba le deja en claro a su aún esposa Melissa Paredes que es un “buen padre” y no pretende quitarle la custodia de su hija.

“Yo soy un buen padre, yo tengo los mismos derechos y obligaciones que tú. Quiero conciliar sí, pero una tenencia compartida porque soy un buen padre y tengo tanto derecho como tú de participar en su vida. Solo quiero el bienestar de mi hija y mi conducta lo demuestra”, precisa.

