La modelo Melissa Paredes y su aún esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, volvieron a verse las caras la tarde del jueves 21 de octubre tras el descargo de la actriz en “América Hoy”.

De acuerdo al programa “Magaly TV La firme”, Rodrigo Cuba llegó primero a la casa que hasta antes del ampay compartía con Melissa Paredes. El futbolista estaba acompañado de un familiar.

Más tarde llegó Melissa Paredes en su camioneta y al interior conversó con el padre de su hija, según se ve en las imágenes.

En medio de la conversación, se observa que Rodrigo Cuba levantó unos papeles y se los mostró a Melissa Paredes. Finalmente la actriz fue quien abandonó la casa con su hija.

Melissa Paredes pide a su esposo que se retire del hogar

Recordemos que mientras hacía su descargo, Melissa Paredes reveló que Rodrigo Cuba no quería salir de la casa: “Ya se lo dije mil veces. ¿Qué hago si él no quiere irse?”, dijo entre lágrimas.

Según la exchica reality, el futbolista tenía una casa extra y ella no tiene dónde vivir: “Yo no tengo a dónde ir, no tengo otro lado, él tiene una casa extra, yo no. Yo no y aparte si yo me voy él me puede denunciar por abandono de hogar, voy a ver ahorita todo lo legal, mi cabeza está así”.

