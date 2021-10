Rodrigo “Gato” Cuba rompió su silencio en sus redes sociales este viernes 29 de octubre luego de las declaraciones de su aún esposa Melissa Paredes y su abogada Patricia Simmons en el magazine “América Hoy”.

El futbolista de la UCV dejo en claro que Melissa Paredes lo ha humillado y que él solo la ha querido y respetado.

“Esta es la primera y única vez que saldré a responder. No es verdad la forma como me han difamado la abogada de mi aún esposa y ella a nivel nacional”, se lee al comienzo de su extenso comunicado en Instagram.

COMUNICADO DE RODRIGO CUBA

PRIMERO: ”Melissa, me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminara así, pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos”.

SEGUNDO: ”Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ‘Ampay’, por si no fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo PRESENTE a nuestra hija y, lo publicaste a nivel nacional, SOLO PARA QUEDAR BIEN TU”.

TERCERO: ”Te burlas en tus redes sociales de mi y, dejas entrever que YO te he deshonrado como esposo, NO LO HE HECHO Y NO LO HARÉ hasta que firmemos espero aun un divorcio de mutuo acuerdo; porque es lo correcto”.

CUARTO: ”El día de hoy, vuelves a mentir y presentar “pruebas” que yo sabía que te irías con mi hija; NUNCA ME HAS DICHO ‘ME VOY EL DIA 28 DE OCTUBRE VI VOY A VIVIR EN ESTA DIRECCION’”.

