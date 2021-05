Rodrigo González “Peluchín” se refirió al candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, luego de decir que es bueno que ambos, es decir él y Keiko Fujimori debatan.

“Lo que sí sería bueno es escuchar a los dos candidatos porque ahí sí ganamos todos”, dijo Rodrigo González para luego agregar debería responderle a la prensa en vez de tildar a algunos de “mermerleros”.

“El señor Pedro Castillo ya se siente un poco ganador porque las encuestas lo respaldan, piensa que no es necesario hablar con la prensa y a la gente que le pregunta cosas que no le gusta o le incomoda, los tilda de mermeleros o que están alineados con el Fujimorismo y no es así”, acotó Rodrigo González.

En ese sentido, Rodrigo González “Peluchín” volvió a decirle a Pedro Castillo que lo mejor es responder las preguntas de los periodistas, así sean incómodas.

“Tampoco es bueno que se aproveche de la posición que tiene para evadir las preguntas que todos los peruanos nos hacemos a través de la prensa”, finalizó.

