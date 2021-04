Rodrigo González y Gigi Mitre sorprendieron a propios y extraños al restar responsabilidad a la producción del reality “Esto es guerra” por el comportamiento de algunos de sus participantes tras la polémica fiesta COVID de Yahaira Plasencia.

Durante el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González expresó que los productores del programa no son “guardería” de ninguno de los participantes.

“Entiendo que la productora no tenga la culpa, porque no es una guardería ni policía de nadie, es un lugar que te da trabajo para que seas parte y formes parte de un show y ellos lo que quieren sí, en verdad, es que salga el producto lo mejor posible y no pueden estar detrás”, explicó Rodrigo González.

‘Peluchín’ también indicó que la producción de EEG no pudo imaginar esta situación teniendo en cuenta que Yahaira Plasencia es una de las figuras más polémicas del país y está constantemente rodeada de prensa:

“Cómo se les va a ocurrir (a la producción) que la Yahaira, con la prensa que tiene encima, con la persecución que tiene, siendo su cumpleaños, o sea, que va a haber gente para ver qué va a hacer, se le ocurra alquilar una casa en Cieneguilla y va a pensar que va a pasar piola, eso ya es retar al demonio, creo”.

“Y es falta de inteligencia, por no decir otra palabra”, comentó, por su parte, Gigi Mitre. “Ya cuando después te victimizas y todo, no hay Ethel (Pozo) que te salve”, concluyó Rodrigo González.

Fotos y video: Willax TV | América TV

