Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron extrañaros por las publicaciones que Paolo Guerrero y Alondra García Miró realizaron en Navidad.

Durante el programa “Amor y fuego”, “Peluchín” analizó las imágenes que el futbolista y la ‘ojiverde’ publicaron en sus cuentas de Instagram.

“Vamos a ver lo que nos importa. Paolo y doña Peta, ahí están en tu pantalla, ahora yo por el reflejo de la luna veo que es Alondra la que está tomando la foto. Vemos que sale Paolo y doña Peta, pero sin Alondra, Alondra es la que toma la foto y Alondra publica una foto de ella sola en el mismo árbol, en la misma casa, pero acompañada por sus dos perritos”, explicó Rodrigo González.

En ese sentido, Rodrigo González afirmó que es “raro” que la pareja publique nada juntos: “Pero qué raro ¿no? qué raro. Si se van a casar, igual cada uno maneja sus cosas como quieren y no están obligados a hacerlo, pero nos parece raro que hayan subido así como ‘tú con tu madre y yo sola’”.

Por su parte, Gigi Mitre especuló que Alondra García Miró y Paolo Guerrero no habrían planeado posar por separado. “Creo que no lo han pensado, o sea, sí se ve eso, pero yo creo que fue sin pensar”.

Sin embargo, Rodrigo González se animó a señalar que no publican nada juntos por si vuelven a tener una pelea: “O de repente dirá ‘mira, hijito, si te vuelves a pelear con la Alondra o se separan, vas a tener que sacar la foto de la Navidad y a tu madre también, mejor no, sube una conmigo, tu madre, que yo nunca te voy a fallar, y con la Alondra no pongas porque después vas a tener que estar archivando o eliminando’”.

