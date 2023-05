Durante la última edición del programa “Amor y Fuego”, Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al presentarse con su abogado Iván Paredes, con quien se refirió al fin del tema legal con Susana Umbert, quien lo denunció por violencia de género tras ser tildada de “mata programas”.

Ante este resultado favorable para el popular ‘Peluchín’, el conductor no pudo evitar reaccionar. Asimismo, en un primer momento, su defensa habló sobre la resolución que logró en el caso. Además, consideró que no hay manera de que la figura de Willax TV sea investigado, pues ya se concluyó que no fue un caso de violencia o acoso.

“En un primer momento Susana Umbert, como los otros tres personajes, lo denunciaron a Rodrigo por violencia contra la mujer, efectivamente ese caso quedó archivado, pero al final no fue eso, decidieron poner acoso. Ella apeló y el fiscal superior ya emitió su resolución final. Por todos lados ha perdido. No eres misógino por ningún lado ”, comenzó diciendo el abogado.

Por su parte, Rodrigo también se pronunció al respecto. “Todas con las mismas denuncias, abogados, vístimas (...) Cómo es la vida, mira dónde está la Umbert, la Karen Schwarz. Ellas no buscan reparación civil, sino meterme preso... Lo vamos a hundir, ¿qué fue lo que pasó?” , sentenció con una sonrisa de oreja a oreja.

