Rodrigo González nuevamente ha generado polémica al “aconsejar” a su manera a su excasa televisiva Latina luego de ver el ráting de los programas de espectáculos como ‘Válgame Dios’ y ‘Mujeres al mando’.

Según contó el presentador, Latina está en venta y debido a sus recientes cambios, no tiene auspicios y ha quedado por debajo de ATV. “Les han hecho contrato por un mes, cambian de horario, quitan, sacan, ponen, cambian de nombre, mueven las novelas sin respeto. Ahora que el canal está en venta ya no les importa lo que ofrecen”, aseveró.

Asimismo, no se quedó callado tras ver quiénes estarán en su reemplazo desde este 14 de octubre durante todas las tardes. “Inviertan un poco, no reciclen fórmulas desgastadas y detenidas en el tiempo, no revivan personajes que jamás funcionaron ni fueron queridos por el público, no tienen figuras con arrastre popular. Todos los que nunca triunfaron ni quieren en otros canales ahora están ahí. La tele audiencia no merece esto”, expresó.

Al programa se sumará Mónica Cabrejos, además de Karla Tarazona, Janet Barboza, Kurt Villavicencio, el ‘Zorro’ Zupe y Kathy Sheen.

Por último, Rodrigo González aseguró que sus palabras son consejos de un buen amigo que quiso mucho a Latina. “Aunque lo diga desde mi rol y rubro de presentador y crítico de espectáculos también es un consejo de alguien que los quiso mucho, en serio, de pata, lo digo de criterio y corazón”, sentenció.