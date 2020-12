Rodrigo González no se calló nada y arremetió contra Milagros Leiva, quien confirmó que el conductor había perdido el juicio que le impuso Melissa Loza.

Y es que el popular ‘Peluchín’ aclaró que él no había perdido nada, sino que había logrado conversar con la exchica reality, quien decidió desistir en la demanda.

“De la nada, no venía al caso, no era tema, pero como ella no soporta a Magaly, ni tampoco me soporta a mi, y es mutuo. Como ella está picona porque yo en mis plataformas la pongo a ella y sus chistes que no sabe contar, que dice mal los números y eso, y como acá no puede llamar al General Del Aire, pero llama a cuanta persona puede para que yo no ponga eso en mi plataforma... Está picona”, manifestó el conductor indignado.

“Está picona conmigo y por eso le hizo esa pregunta, y te mintieron además Milagros Leiva, porque ese juicio no pasó a la siguiente instancia, porque conversamos con Melissa y se dio cuenta que no había ninguna intención de perjudicar, que fue un mal entendido y desistió, no continuó y ahí quedó”, agregó.

Rodrigo González arremete contra Milagros Leiva - Ojo

TE PUEDE INTERESAR