La misteriosa relación entre Luciana Fuster e Ignacio Baladán ha desatado varias críticas contra ambos, especialmente de Rodrigo González, quien ha acusado de “Judas” al uruguayo, mientras que ha criticado a la modelo por negar insistentemente el vínculo que tendrían.

Pero no solo eso, sino que Rodrigo González también ha recordado que Ignacio Baladán solía ser muy amigo de Austin Palao, expareja de Luciana Fuster.

Hasta el momento, la participante de “Esto es guerra” no le ha respondido a “Peluchín” y se ha negado a confirmar su relación con Ignacio Baladán. Pero quien sí ha salido en su defensa ha sido Cathy Sáenz.

Durante el programa “Mujeres al mando”, la “mamacha” lamentó las críticas de Rodrigo González -aunque no se atrevió a mencionar su nombre- y aseguró que los comentarios contra Luciana eran “violentos”.

“Lo que pasa es que la gente también siempre escucha a otras personas que normalmente... de repente por ahí critican a Luciana de una forma que no es justa, que me parece también super fuerte, violenta”, señaló.

Asimismo, Cathy Sáenz dejó entrever que Rodrigo González habría convencido al público de criticar a Luciana: “La gente siempre tiende a seguir. Entonces si alguien le dice algo, todos le dicen lo mismo (...) Basta de ser tolerantes con la intolerancia de los demás”.

Pero eso no fue todo, ya que Cathy explicó que Luciana Fuster no habría traicionado a ninguno de sus ex enamorados: “Luciana ha estado con Austin, pero hace casi dos años terminaron. Con Emilio tienen casi sin estar como ocho, nueve meses”.

Luciana-Cathy sáenz - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Beto Da Silva: "estoy feliz de llegar a Alianza Lima" (Video: América TV) 06/02/20 Depor

TE PUEDE INTERESAR