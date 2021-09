Gisela Valcárcel, presentadora y productora de ‘Reinas del Show’, tuvo polémicas declaraciones en la última edición de su programa. Y es que la popular ‘Señito’ estaba entrevistando a Mario Irivarren y Vania Bladau cuando se refirió a los “machistas”.

Todo ocurrió cuando Irivarren dijo que le tiene sin cuidado las bromas que le hacen a su pareja respecto a su pasado con Christian Domínguez: “Ella tiene toda la libertad de hablar lo que quiera, de ponerse la ropa que quiera ponerse al bailar, de subir las fotos a su Instagram”, comentó el integrante de ‘Esto Es Guerra’.

En ese momento, Gisela saludó la opinión de Mario y agregó: “esos son los hombres de hoy. Esta juventud que entiende mucho más que el machista de nuestro país. Bueno, no quiero criticar a los machistas porque hay muchos machistas que me siguen en el programa”.

Estas declaraciones fueron recogidas en un informe del programa ‘Amor y Fuego’, que fue presentado por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“La parte que me ha parecido (indignante) es cuando dice ‘no quiere criticar a las machistas porque muchos machistas me siguen’. O sea no voy a criticar a los asesinos porque algunos asesinos me siguen; o no voy a criticar a los maltratadores, porque muchos me siguen... Cuando digo que a Gisela se le sale la cadena de la bici, no estoy mintiendo, cómo voy a dar ese tipo de mensajes?”, dijo ‘Peluchín’, bastante sorprendido.

RODRIGO GONZALEZ CRITICA A GISELA

TE PUEDE INTERESAR