Rodrigo González arremetió con todo contra su compañero de canal, Phillip Butters por bromas en doble sentido en referencia a su opción sexual. El conductor expreso su indignación y dijo que está harto que el conductor de “Combutters” lo agarre de punto.

Peluchín aseguro está cansado de este tipo de bromas de mal gusto y no permitirá que Butters lo siga agarrando de punto.

“Cada vez que hace un chiste relacionado a un ‘mariquita’, tiene que ser ‘Peluchín’ tu referente. Hermano, que yo mismo me ría de mí, todo bien. Está bien que estés trabajando en el mismo canal. Si tu tienes la libertad de hacer esos comentarios, burlarte y te las permiten. Perfecto. Ya van varias veces y eso no me gusta”, señalo el conductor de Amor y Fuego.

“Qué tú lo uses como referencia para burla con ese tema, seguramente a la gente como tú le parece entretenido, pero a mí no. Qué yo me ría de mí, ok. Tú no te vas a venir a reír de mí en este aspecto (...) Ya me tienes hasta las cejas”, agrego muy ofuscado.

Rodrigo González se burla de Silvia Cornejo (TROME)

TE PUEDE INTERESAR