¡Sin piedad! Rodrigo González no dudó en arremeter contra Yahaira Plasencia, quien al parecer no habría querido saludar a Leslie Shaw durante su estancia en los Premios Heat 2020 en Punta Cana.

“La Yahaira se fue a los premios Heat, subió todas sus cosas a su Instagram, sus videos. Subió fotos con El Alfa, con Amy Gutierrez, pero Leslie Shaw, que ganó el premio compitiendo con Mon Laferte, con Tini, no cualquier artista... Pero la Yahaira no subió nada con ella”, comenzó contando el conductor.

“¿Sabes que me da qué pensar? Y esto es una opinión personal, me da que pensar que eres una envidiosa, eso es de envidiosa, disimulas muy poco... Son dos peruanas que triunfan, las dos están ahí y se ha acercado a saludarte y tú te has hecho la divina, tengo información de primera mano. Que feo Yaha que seas así”, agregó.

Por último, el popular ‘Peluchín’ le aconsejó a la salsera que mejore su actitud, porque sino no va a triunfar en el mundo del espectáculo.

“Mira como es Leslie. Puede cantar con Thalía un día y otro día contigo, pero siempre con actitud aterrizada, mientras que tú... ¿Acaso compite contigo? Son géneros distintos. Yo creo que tu ego y tu envidia, guárdatelo, porque cuando gana una peruana, ganan todos. Leslie Shaw nunca se ha metido contigo”, finalizó diciendo.

Peluchín pone en su sitio a Yahaira - Ojo

