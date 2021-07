Rodrigo González “Peluchín” contó el castigo que recibió en el colegio cuando lo encontraron fumando. Según confesó, tuvo que mentir para que no lo expulsen de su centro educativo cuando estaba en quinto de secundaria.

“Se llamaba Ugarteche, que me descubrió fumando en el estadio. Desde el comienzo me odiaba, más cuando se enteró que era Gonzalez Lupi. Salió de la nada y boté el cigarro”, contó Rodrigo González “Peluchín” .

Rodrigo González “Peluchín” agregó que por todo un mes tuvo que estar parado solo frente a su oficina. Reconoció que eso fue mejor a que llame a su casa.

“Me dijo: “A la dirección” y yo me di de valiente y le dije: “Mi mamá me compra los cigarros”. Era mentira y menos mal porque o sino en mi casa me echaban. Por un mes tenía que estar parado fuera de su oficina. Luego todas las mañana me olía y si olía a cigarro me botaba”, añadió.

Pero a diferencia a este profesor, Rodrigo González “Peluchín” contó que había un cura que sí le dejaba fumar en el colegio.

“Luego había un cura que me dejaba fumar en su oficina. Me daba la llave, a mí y a dos amigos más. Ponía el olorizante y ya. Lo que pasa es que en un retiro espiritual ya habíamos fumado, ya sabía. Estábamos en 5to de media. Era en el recreo largo”, recordó entusiasmado.

