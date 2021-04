¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al mencionar que las declaraciones que le habría dado Jackson Mora al programa de Magaly Medina, habrían sido estrictamente por “órdenes” de su pareja Tilsa Lozano.

El popular ‘Peluchín’ cuestionó el hecho que el luchador le haya declarado a los ‘Urracos’ pese a las conocidas diferencias entre la periodista y la vengadora.

“Como ya la Gisela vuelve a la televisión, y también es la única que le da chamba, entonces tiene que empezar a mover su prensa para generar esto. Tilsa vive del medio, pero él (Jackson) es un figuretti. A él no hay que perseguirlo, él te busca para darte la información”, expresó.

“No te has puesto a pensar nunca en ese, ¿cómo es que Tilsa como es tan enemiga, que todo el día ataca a Magaly, y sin embargo, Jackson le da notas todo el tiempo a Magaly? Tú crees que si Tilsa no le dijera ‘anda tú’, para no bloquearse todas las tribunas y de llegada, lo manda a él ... ¿cómo se maneja Tilsa?”, agregó.

