Rodrigo González y Gigi Mitre hablaron sobre las recientes reacciones de la salsera Yahaira Plasencia en Esto Es Guerra, luego de que Johanna San Miguel la increpara por perder todos los juegos.

La forma de contestar de Yahaira Plasencia sorprendió a Gigi Mitre, quien dijo: “Algo le ha pasado, que no tiene que ver algo con su rendimiento, no es su fuerte. Pero no está contenta, y ahora mira cómo le habla a Johanna. ¿Así trabaja? La veo a la defensiva”.

Sin embargo, Rodrigo González no se mostró sorprendido y hasta la tildó de “pirañona”. “Pero mira como habla con el Diego Zurek, ella es medio pirañona”. A esto, Gigi Mitre respondió: “Sí, una cosa es pirañona, pero otra es su humor”.

Rodrigo González volvió a recordar que esa es la manera de ser de Yahaira Plasencia. “Si pero ella es achorada, es parte de su manera de ser. Esa ha sido siempre su esencia, si no vez como le agarró a patadas a Rosángela”.

Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron dejar de imaginarse una posible pelea entre Yahaira Plasencia y Johanna San Miguel.

