Durante el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre se burlaron del episodio que Karen Schwarz protagonizó durante la última gala de “Yo soy”.

Y es que la conductora comenzó a llorar luego que mostraron la sorpresa que ella y su esposo, Ezio Oliva, le habían realizado a sus dos hijas.

Rodrigo González no se quedó callado y dejó entrever que estas lágrimas no habrían sido reales: “Le creí más las lágrimas al Kenji (Fujimori), al Kenji se las creí más. De pronto el show mutó, ella dijo acá es mi momento, estoy acá, ya no estoy de arrimada atrás, ya estoy parada aquí y me están ponchando”.

“Empezó de la nada, de la nada”, dijo Rodrigo González muy sorprendido mientras observaba la escena.

Por su parte, Gigi Mitre admitió que ver a Karen Schwarz llorar le dio “roche ajeno”: “Se emocionó... de verdad me da roche, me da roche ajeno, hablando en serio”.

“Cuando ve que ya no le caía, se tapa la cara para que parezca que está rompiendo en llanto, pero cuando se la vuelve a sacar, se la saca y siguió hablando ¡fingida!”, expresó Rodrigo González.

