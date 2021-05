Rodrigo González no suelta a Andrea San Martín y esta vez recordó el polémico audio que años atrás se filtró luego que la ‘ojiverde’ denunció a Sebastián Lizarzaburu mientras esperaban a su hija.

“Andreita habla así, parece coherente, y cuando tú de repente tienes 19, 18, 16 y recién la sigues, dices ‘ay, qué linda la mamá por partida doble’”, comentó Rodrigo González en “Amor y fuego”.

En ese sentido, el conductor pidió que al público no se le olvide este audio: “Pero esa es la verdadera Andrea ‘Soraya’ San Martín, por eso le llamamos así, que nunca se nos olvide”.

Por su parte, Gigi Mitre comentó que, en el caso de que Andrea y Sebastián terminen otra vez, la palabra de la ‘ojiverde’ no sería creíble: “Lo peor de todo, Dios no quiera, vuelva a pasar una situación similar, nadie le va a creer”.

“Ahora es su compañero de vida, después que dijo que le quería hundir la vida, que lo quería desgraciar. ¿Tú te imaginas cómo debe dormir Sebastián Lizarzaburu? Como las lechuzas, como los gatos, con un ojo medio abierto, por si acaso. Yo no podría conciliar el sueño”, dijo Rodrigo González.

EL AUDIO

Andrea San Martín: “Te vas a sorprender de lo que soy capaz de hacer ahora por un bebé, de verdad, te vas a sorprender”.

Sebastián Lizarzaburu: “No puedes llegar tan bajo”.

Andrea San Martín: “Sí, sí puedo llegar recontra bajo ¿y sabes qué? Te lo puedo cantar así ahorita, pero mi cara es otra cuando tengo que enfrentar mi cara de pobrecita delante de la gente, para que tú quedes como una mi****”.

Andrea San Martín: “¡Porque me da la gana! Me da la gana, me da la gana de hacerte quedar como una mi****, me da la gana de hacerte mi****, me da la gana y voy a buscar la manera de enterrarte y que, en verdad, tengas cero oportunidades”.

