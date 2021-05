Durante el programa “Amor y fuego” del viernes 21 de mayo, Rodrigo González sorprendió a Gigi Mitre al cuestionar su actitud durante la entrevista que ambos le realizaron a Fabio Agostini.

“Yo pensé que era idea mía, pero la gente me lo ha reafirmado, dicen ‘la Gigi creo que Fabio algo le gustó, la vi ahí medio nerviosa’ ¿No te gustó, no te pareció guapo?”, le preguntó ‘Peluchín’.

“Guapísimo, pero ¿y? No sé qué me estás tratando de decir”, fue la respuesta de Gigi Mitre. “Yo pensé que te parecía guapo, que cuando lo viste en persona dijiste ‘uy’”, insistió Rodrigo González.

Finalmente Gigi Mitre admitió que quedó impactada con Fabio Agostini: “Ya, ya, sí, yo me muero por Fabio, me quiero casar con Fabio”.

Esta confesión no le gustó nada a Rodrigo González, quien confesó que no le gustaría ver a su amiga al lado de Fabio Agostini: “Ya te vas al extremo, ¿quién se va a querer casar con Fabio? ¿Qué, lo vas a tomar en serio a Fabio? Yo no te lo permito”.

“¡A ti qué te importa!”, expresó Gigi Mitre. “Cuando digan quién se opone a este matrimonio, ¡yo!”, señaló Rodrigo González.

“Yo me quiero casar con Fabio Agostini ¿por qué no?”, sentenció la conductora de “Amor y fuego”.

