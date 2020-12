Rodrigo González y Gigi Mitre sorprendieron al revelar qué modelo peruana les parece más bella físicamente.

Todo ocurrió durante el programa “Amor y fuego”, donde, tras hablar de los ‘retoquitos’ de Sheyla Rojas, “Peluchín” afirmó que Jossmery Toledo tiene el mejor cuerpo de la farándula.

“¿Quién te parece que tiene el mejor cuerpo hoy por hoy en la tele? Yo creo que la “tombita” ¿no? Jossmery Toledo está muy bien”, comentó el conductor.

Según Rodrigo González, esa no era su opinión cuando Jossmery saltó a la fama, pero todo cambió cuando la conoció en persona: “No lo pensaba así cuando la conocía a través solo de la pantalla, sí lo pienso hoy después de haberla visto en persona”.

“¡(Es) impresionante! Aparte esos coquitos”, expresó el conductor.

Por su parte, Gigi Mitre eligió a Luciana Fuster: “Pero es otro estilo, más normalita”, indicó.

Asimismo, “Peluchín” reveló que, en su opinión, Ivana Yturbe es el rostro más bello de la TV: “Mi estilo de mujer así, si tendría que gustarme para eso, como Ivana Yturbe”.

“A mí no me gustan las rubias ni los rubios, por eso me gusta Ivana Yturbe. Es linda, a quién no le va a gustar Ivana Yturbe, para mí es la más linda”, agregó.

Gigi Mitre nuevamente mencionó a Luciana Fuster y dijo que era “natural”, aunque “Peluchín” la ‘choteó': “¿La Fuster natural? Tiene las pestañas que le llegan...”.

En ese sentido, Rodrigo González recordó una conversación que tuvo con Ivana Yturbe mientras ella no tenía maquillaje: “Yo he visto a la Yturbe sin una gota de maquillaje en la playa. Ella me hablaba, y mira que lo mío no va por ahí, y yo no podía concentrarme en lo que estaba hablando porque yo la veía y decía ‘qué bonita, qué linda su cara, qué bonita nariz, qué bonita sonrisa, qué bonito pelo’”.

TE PUEDE INTERESAR