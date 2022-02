¡ARDE TROYA! El conductor Rodrigo González no se quedó callado y a través de su cuenta de Twitter le respondió con todo a su exmadrina Magaly Medina, quien anoche arremetió contra “Amor y Fuego” y les dijo que debían agradecerle porque “ella llegó para subir su rating”.

“¿Y el tuyo para cuando? Agradece que la Maricucha termina a las 10:30 p.m. porque te revuelca todos los días”, fue la respuesta de Rodrigo en su red social.

Pero si eso fuera poco, el popular “Peluchín” comenzó a retuitear algunos comentarios pocos agradables de sus seguidores en contra de la “urraca”.

“Soberbia, desubicada, arrogante, egocéntrica etc. etc. etc. etc.....”, “Que alucinada tarántula medina”, “La tía es una vergüenza hacer ese raiting en un canal que tiene una gran señal que no necesitas cable , llega a todos el Peru. Tener ese triste raiting y reírse de los demás es ser mediocre”, fueron algunos de los mensajes que retuiteo el presentador de Willax TV.

¿Y el tuyo para cuando? Agradece que la Maricucha termina a las 10:30pm porque te revuelca todos los días 🤣🔥 https://t.co/N8uD4L7fpR — Rodrigo González (@rodgonzalezl) February 12, 2022

¿Qué dijo Magaly Medina?

Durante la edición del viernes de “Amor y Fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre señalaron que “no había que ser mezquinos con los ampay”. Esto no habría sido del agrado de Magaly Medina, quien puso en sitio a los conductores de Willax TV y arremetió con todo.

“El ampay es un trabajo sigiloso, paciente, minucioso y cuesta dinero (…) los demás agarraron el ampay y siguen viviendo de eso hasta el día de hoy”, dijo.

“Agradezcan si quiera. Digan ‘Magaly gracias por hacer el trabajo que no pude hacer’. Ya llegué para que suban su rating”, agregó.

