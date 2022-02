No la suelta. En la reciente edición de “Magaly TV, La Firme”, Magaly Medina volvió a criticar a la autoproclamada “conductora más joven de la televisión”, Brunella Horna.

La “urraca” le recordó a la “Babybrune” como se hizo conocida en la pantalla chica luego de que la novia de Richard Acuña asegurara que ella llegó al estrellato cuando entró al reality “Esto es guerra”.

“Brunella dice que tiene años en la conducción de programas y que empezó bien jovencita, pero se olvida de algunos, dice que empezó en EEG y no empezó en Esto es guerra. Ella no se hace conocida porque entró a un reality, yo creo que hay que refrescarle la memoria porque está bien que sea la conductora más joven, pero parece que está borrando cassette”, indicó Magaly en un inicio.

“Ella realmente se hace conocida en el medio por ser novia de Renzo Costa, las cosas hay que llamarlas por su nombre y no molestarse”, agregó.

Por último, la figura de ATV recordó que el popular “Rey de los cueros” se hizo conocido en la farándula por estar relacionado con guapos modelos del medio.

“Tengo entendido que ella se inició en otros programas, pero eso es cierto, nadie la conocía antes de que fuera novia de Renzo Costa, ese fue el origen de Brunella Horna, porque Renzo Costa era una persona que andaba con muchas chicas conocidas, con Omar Macchi, lucían los carrazos en las discotecas de moda, es así que luego aparece esta noviecita y todo el mundo se comenzó a fijar en ella. Así que no venga a decir ‘un reality me hizo súper conocida’ no, no, no, mamita, aguanta tu coche, así no fue”, sentenció.

