Rodrigo González utilizó unos minutos de su programa para referirse nuevamente a las Elecciones generales 2021 que se disputarán Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) el próximo domingo 6 de junio.

El popular ‘Peluchín’ indicó que la gente que piensa votar por el líder del lapicito le harán un daño terrible al futuro de nuestro país.

“Yo no entiendo como hay gente que puede decir yo no voto por tal o por cual como si el daño se le hicieran a la persona por la que no están votando, el daño se lo van a hacer a ustedes, a su economía, a su país, a su avance, a la inflación, a la continuidad de un poder que nos va a llevar a la ruina, a eso le vas a hacer daño”, comenzó diciendo.

Asimismo, el presentador de ‘Amor y Fuego’ considero que el comunismo es mucho peor que el fujimorismo.

“Tú crees que la Keiko, no saldrá presidenta pero ya verá que hace, ya tiene una carrera que no sabemos si la hemos pagado entre todos los peruanos o no?, porque en verdad no hay nada que defender a Keiko... Yo solo pienso algo: ‘Hay algo peor que el fujimorismo y es el comunismo’”, añadió.

Recordemos que días atrás, Rodrigo González arremetió contra Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, que tiene como candidato presidencial a Pedro Castillo. El conductor del programa “Amor y Fuego” lo tildó de “corrupto” e “hipócrita” en sus cuentas oficiales de redes sociales.

“No rebuznas de puro hipócrita. Calla corrupto. Te tiraste la plata de tu región, estás rodeado de terrucos y tienes jeta de dártelas de defensor del pueblo oye ladrón inoperante”, escribió en su cuenta de Twitter.

