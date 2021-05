Rodrigo González “Peluchín” no tuvo en llamar “covidiota” a Yahaira Plasencia durante su programa “Amor y Fuego” cuando dijo que no todos los artistas han sufrido igual.

“Ha sido complicado para los que hemos cumplido las normas porque hay otros que han salido y juergueado, como si no existiera una pandemia”, dijo Rodrigo González “Peluchín”.

Seguidamente afiló su lengua contra la salsera, de quien recordó su episodio en la maletera durante una fiesta COVID.

“La Yahaira ha sido una de las máximas covidiotas de la pandemia con su íntimo, el otro covidiotasa, el Diego Zureck”.

Finalmente, Rodrigo González “Peluchín” dijo sentirse tan bien decir la palabra “Covididiota”. “Me gusta bien decir eso, no estoy adjavetizando, la RAE dice que existe el covididiota. Quizá tanto tiempo en la maletera no le irriga el cerecho y no le da para pensar, para crear, para producir”.

Rodrigo González: “La Yahaira ha sido una de las máximas covidiotas de la pandemia” | ojo

TE PUEDE INTERESAR