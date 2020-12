Vanessa Terkes vivió un tenso momento cuando fue entrevistada por Rodrigo González y Gigi Mitre en el programa “Amor y Fuego”. Y es que la actriz fue consultada insistentemente por su exesposo George Forsyth, candidato presidencial.

Todo comenzó cuando Terkes hizo el enlace y la reportera la tildó de “madre de la patria” por sus intenciones de postular al Congreso. Luego, fiel a su estilo, comentó en tono de broma sobre qué pasaría si su expareja es elegido Presidente y ella, congresista.

“Si algún día quieren ver seria la cosa (la política), yo feliz... pero yo tengo que trabajar (...) empezamos este segmento en tono chiste que qué pasaba si él estaba allá (Forsyth) y yo acá...”, dijo ofuscada la actriz.

Peluchín se mostró indignado e insistió: “Sentimos que nos estás disminuyendo, he sentido un tufillo”

“No quiero hablar de un tema serio en un espacio de entretenimiento”, respondió Vanessa.

“Es un espacio de entretenimiento, entonces por qué te picas”, agregó Gigi.

Fue allí que González sacó todas sus balas y preguntó: “¿Sientes que le trajiste suerte a la campaña de George, te quedaste con la espina y ahora quieres ocupar el papel que querías asumir a su lado?”.

Esta pregunta no le gustó nada a Vanessa quien prefirió hablar de la tienda de ropa donde estaba.

“Me parece una falta de respeto que no respondas mi pregunta que la he formulado bien...no me respondas con la mano”, gritó Peluchín.

Vanessa Terkes en Amor y Fuego | DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR