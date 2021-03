Rodrigo González y Gigi Mitre alzaron su voz de protesta contra la escena de una secuencia de “JB en ATV” donde se evidencia un aparente acoso de parte de un integrante del equipo de producción - disfrazado de gato ‘Silvestre - contra la actriz Fátima Segovia.

Gigi lamentó que nadie del programa que dirige Jorge Benavides se haya pronunciado sobre este polémico tema.

“No entiendo por qué no hablan, no dan respuesta, una disculpa (...) alguien debería dar la cara, la producción, quién es (la persona del disfraz), no podemos normalizar esas situaciones”, reclamó Gigi.

Por su parte, Rodrigo González arremetió contra Magaly Medina luego de que ella dijera en su programa que no veía acoso: “es un gato enamorado, yo no le llamaría acoso, pero sí lo llamaría algo fastidiosito”.

En otro momento, Magaly dijo en tono divertido que nunca tendría una reportera como Fátima Segovia, en alusión a que ella llevaba el micro de Magaly TV La Firme en el sketch: “no voy a aceptar nunca en mi programa a una reportera así, sino todos estarían como el gato Silvestre”.

Estas palabras desataron la furia de Rodrigo González, quien no podría creer lo que comentó la ‘urraca’.

“Ayer escuchaba que Magaly decía ‘que el muñeco mañoso’, ‘que por eso no tiene reporteras así', y se lo tomaba de manera divertida. No sé si eso ocurría en Mujeres al Mando, ella hubiera opinado así, hay que medir a todos con la misma vara. Esa situación no me parece entretenida pero como yo no trabajo en ATV lo puedo decir con libertad, y si ocurriese aquí en Willax lo diría también”, comentó.

“Trataba de minimizar, de banalizar, de jajajaja, me parecía broma, no podía creer que resuma esa imagen de esa manera”.

