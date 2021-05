Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de “Amor y Fuego”, se mostraron sorprendido al ver a Flavia Laos con los labios un pongo prominentes.

El conductor del programa de espectáculos de Willax TV, no pudo dejar de decir: “Ya parece un avatar”, para luego lamentar que Flavia Laos se esté haciendo muchos arreglos a su edad”.

“Es una chica tan linda, tan bonita, recién está empezando a vivir y esa cantidad de operaciones innecesarias”, agregó Rodrigo González en “Amor y Fuego”.

“Peluchín” reconoció que Flavia Laos se ha hecho tratamientos invasivos, sin embargo muchas de estas podrían transformarla. “Las operaciones te cambian, pero la suma de tantas operaciones de 17 tratamientos no invasivos te cambian la cara”.

Finalmente se mostró preocupado por ella y su futuro laboral. “Yo estaría preocupada porque no gesticula nada, no sabría que papel actoral me podrían dar”.

