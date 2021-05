“La Uchulú” no pudo aguantar las lágrimas al escuchar las palabras de su abuelita Teresa, quien la crio cuando era pequeña y su mamá debía trabajar en el monte. “Has logrado tus metas, has alcanzado la fama, solo te pido que no te olvides nunca de mí”, dijo su abuelita, provocando que la influencer se conmueva. La tiktoker lamentó no poder estar con ella las 24 horas, pero que siempre se acuerda de ella. “Ella es el amor de mi vida”, agregó. | VIDEO: América TV