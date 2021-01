Rodrigo González no se calló nada y decidió pronunciarse sobre las últimas declaraciones de Mario Irivarren, quien fue recientemente sancionado por “Esto es Guerra” por no cumplir con la cuarentena debida tras llegar de un viaje en el extranjero.

“Nuestros amigos de ‘Amor y Fuego’, que son hinchas de nuestro programa (...) Ayer Rodrigo dijo sobre mi ausencia en ‘Esta es Guerra’ y sobre Vania, pero en realidad Vania nunca iba a entrar al programa, no estaba entre los planes”, comenzó diciendo el chico reality.

“Dijo que la producción había mandado un drone a Panamá para reforzar lo de nuestra relación. No señores, es mi drone, lo mandé a arreglar para hacerle la pedida. No tiene nada que ver la producción de EEG, ellos no invierten en nada (...) porque eso suena feo eso”, agregó.

Al ver que Mario en ningún momento mostró algún tipo de arrepentimiento o pidió disculpas del caso por no acatar las normas, los conductores de “Amor y Fuego” se mostraron bastante decepcionados.

“Que desilusión, yo pensé que iba a responder sobre lo de la cuarentena”, comenzó diciendo Gigi. “Está bien, el drone era tuyo. Nos emocionamos, pero todo lo demás, ¿Dónde queda? Tu tiempo de cuarentena, el tiempo que debiste estar en tu casa. Seguramente tú dirás: ‘ya tuve covid’, pero no, hay muchos casos de reinfección, y que incluso resultan peores. Entonces yo creo que hay que tomarse las cosas en serio. Me da risa que nos quieran ver la cara”, manifestó ‘Peluchín’.

Rodrigo González le manda chiquita a Mario Irivarren

