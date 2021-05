El conductor Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al defender a Mario Hart y tildar de “dictadores” a los productores de “Esto es guerra” por la forma en la que trata a sus trabajadores.

“Tú sabes que Mario Hart no es precisamente quien mejor me cae de la farándula lorcha ¿no? ¿estamos claros? Pero ayer, Gigi, ni (Pedro) Castillo ni (Vladimir) Cerrón juntos tan dictadores y autoritarios, ni en un régimen comunista se ve eso”, dijo Rodrigo González en ‘Amor y fuego’.

“¿Qué pasó? Que Mario quería hablar y le dijo ‘silencio, suspendido y a tu casa’. Todos se miraban las caras, hasta los del equipo no entendían qué pasaba”, explicó el conductor.

Según Rodrigo González, Bruno Agostini tendría razón al denunciar malos tratos a los chicos reality: “Ahí viene un poco lo que decía el Agostini, no está tan lejos de la realidad porque ayer hemos sido testigos y todos hemos visto ese episodio y ese autoritarismo”.

Incluso, ‘Peluchín’ señaló que Mario Hart no hizo nada para ser suspendido y aunque entiende que un productor debe tener “mano dura”, no debe ser autoritario.

“En algún momento, sí entiendo que un productor general se necesita para controlar un grupo numeroso que además se maneja con tantos egos unos de los otros, con necesidades distintas, es complicado, hay que tener temple, hay que tener carácter, hay que tener mano dura, es verdad; pero lo que no se puede es confundir la mano dura con el autoritarismo, eso no, porque Mario Hart ayer no hizo absolutamente nada para que lo suspendieran”, sentenció.

Rodrigo Gonzalez defiende a Mario Hart y compara EEG con una dictadura

