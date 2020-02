Luego de que María Pía Copello y Jazmín Pinedo especularan sobre el posible ingreso de Rodrigo González “Peluchín” a “Esto Es Guerra”, el exconductor de espectáculos hizo una confesión.

“Peluchín” reveló que siempre le gustó Combate, reality de competencia de ATV. Sin embargo, su gusto habría cambiado cuando ingresó Cathy Sáenz como su productora.

“Gracias chicos, “Combate” siempre me pareció “bacán” hasta que llegó la chusca para aniquilarlo”, dijo Rodrigo González en su cuenta de Instagram.

María Pía Copello dijo que le gustaría que su amigo Rodrigo González “Peluchín” ingrese como conductor a Esto Es Guerra. “Hay no sé, ojalá. A mí sí me gustaría, en lo particular. Acá la producción decide”.

