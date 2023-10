Pedro Gallese se encuentra en el ojo de la tormenta pública, luego que lanzara por los aires el celular de un hincha peruano que ingresó a la cancha del Estadio Nacional para poder sacarse una fotografía con Lionel Messi. Al respecto, Rodrigo González rechazó la actitud del portero.

“Pedro Gallese está siendo duramente cuestionado porque, al estilo de Bad Bunny, pierde el partido, independientemente del jugadorazo... No lo tomen a mal, bueno, también pregúntale a su esposa, pero es materia de otra discusión. Me refiero a su calidad de jugador, nos ha dado muchos triunfos”, comenzó diciendo el conductor de ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ no dudó en mandarle un duro mensaje a Gallese, y hasta le recordó el ampay del programa de Magaly Medina del cual fue protagonista con otra jovencita hace un par de años.

“Quizás ayer enfurecido por la derrota tuvo este gesto. Lanza el teléfono a la nada, no sabemos dónde terminó el teléfono. La frustración es lo que debe haber llevado a Pedro Gallese a desquitarse con el teléfono del hincha, que detrás de eso, hay un esfuerzo de una persona. No sabes todo lo que ha tenido que pasar, ahorrar y poder tenerlo. Si él quería estar cerca a Messi y pedirle una foto, a pesar de la derrota, creo que él no era la persona para hacer justicia”, agregó el presentador.

