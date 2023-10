Josimar y María Fe Saldaña se encuentran viviendo quizá el mejor momento a nivel sentimental, pues intentan salir adelante como familia en Estados Unidos. Es por ello, que mediante un enlace como “América Hoy”, el salsero respondió sobre su matrimonio con la cubana Yadira Cárdenas.

“Ya estoy en proceso de divorcio. No es un tema legal, es algo que no funcionó”, comenzó diciendo el artista peruano.

“¿A qué artista no critican? Es parte de la carrera que elegimos, no me molesta, ni me fastidia, son cosas que pasamos, cometemos errores. A veces hacemos cosas lindas, como a veces nos caemos, es parte de la vida”, agregó.

En ese sentido, Josimar confesó que tiene en mente los planes de divorcio con la cubana para así poderse casar con Maria Fe.

“Después de que me divorcié, habrá hartos anillos (...) No, no voy a hacer papá. Si Dios quiere, nos da la bendición, bienvenida, pero por ahora no. No es fácil, si nos mantenemos juntos como familia, vamos a ser felices en cualquier país”, finalizó diciendo.

