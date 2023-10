En la últiama edición del programa ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González no pudo evitar pronunciarse a la polémica que involucra a Josi Martínez y Giacomo Bocchio, exconcursante y jurado del reality de cocina ‘El Gran Chef Famosos’. La controversia surgió el popular TikToker acusó de “homofóbico” y “transfóbico” al chef peruano, además de supuestamente maltratarlo durante las grabaciones del programa.

Todo inició cuando Josi Martínez recurrió a su cuenta en X ( Twitter) para criticar al juez del programa y contó su supuesta mala experiencia a la producción de ‘Amor y Fuego’

“ Fue el momento en el que eliminaron a Santi Lesmes en la competencia. Él se mostraba muy incómodo y molesto por la decisión . Cuando eliminan a alguien y cuando se queda otra persona, como que los jurados se acercan a felicitar a la persona que se queda. La parte en la que me toca a mí, (…) se acercan Nelly y Javier, que son los otros dos jurados, y ese señor no se acercó ”, contó el exparticipante de El Gran Chef.

No obstante, Martínez aclaró que nunca había experimentado directamente una actitud “homofóbica”. Sin embargo, argumentó que las publicaciones de Bocchio en Instagram, aparentemente insinuarían actitudes transfóbicas y homofóbicas, sugieren su manera de pensar.

Rodrigo González le responde con todo a Josi Martínez

Rodrigo González se pronunció sobre la polémica e indicó que Josi Martínez se estaría victimizando porque no recibió el trato que esperaba por parte del jurado.

“Para los que siguen el show, me dicen que quizás las formas de Josi fueron cambiando. Alegas pues que una persona es homofóbica o transfóbica, porque no te gusta lo que te dice. Me parece un poco extremo, y ya la vieja confiable, (…) no me puedes decir algo porque inmediatamente alego homofóbia, es exactamente como cuando alguien se victimiza por el hecho de ser mujer y alega misoginia, la misma ridiculez ”, sentenció el popular ‘Peluchín’.

Además, González salió en defensa de Giacomo Bocchio, afirmando que solo estaba evaluando el desempeño de Josi Martínez en el programa y sus acciones en la competencia.