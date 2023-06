Una vez más la “incondicional” de Josimar volvió a dar de qué hablar y en esta ocasión por hacer una transmisión EN VIVO en el que se picó ante las críticas en su contra por volver con el salsero luego que la dejaran embarazada en Perú y ella defendió a capa y espada a su “exgordito”.

Todo pasó en una de las redes sociales de María Fe Saldaña, donde más de una seguidora le comenzó a mencionar el tema del amor propio que no tendría por volver con Josimar y ella decidió responder: “Todas son las del amor propio, todas se aman, hagan su libro y yo no tengo, sí pues”, comprobando las acusaciones al verse atosigada por sus seguidoras.

Por su parte Magaly Medina resaltó que la pareja del salsero mencionó que a ella no le importa si el padre de su hija es “mujeriego” y esto no le gustó a la ‘urraca’: “Si un hombre te pone los cachos no solo es el problema de él. Es una humillación pública para ella, que la dejara tirada en Perú y se fuera por allá a casarse”.

Y como cereza del pastel, Magaly recordó el día en que gran parte de la farándula peruana se puso en contra de Josimar por dejar sola en Perú a María Fe Saldaña quien esperaba una hija del salsero y se casó con otra en Estados Unidos: “No te bastó que te dejara como un paquete que estorba y te deje aquí, es de lo más cruel”.

