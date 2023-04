María Fe Saldaña no toleró las recientes declaraciones de Gianella Ydoña, quien aseguró que seguía manteniendo encuentros íntimos con Josimar, pese a que él ya estaba en una relación con la madre de su última hija.

La joven de 22 años habría tenido un arrebato y publicó en las redes sociales un extenso mensaje donde deja entrever que se separó del popular ‘Rey de la salsa perucha’ tras las afirmaciones de su ex Gianella Ydoña en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

“A veces una como madre perdona y acepta tantas cosas cuando no nos damos cuenta que la única felicidad y compañía que necesitamos es la de nuestros hijos, que el único amor puro y verdadero es la de ellos para nosotros” , se lee en la primera parte del post donde admite que ha perdonado demasiado.

Luego, María Fe Saldaña afirma que estará sola para hacerse cargo de su hija de 1 año y medio de edad.

“Yo voy a ser la mamá más fuerte por ti y para ti porque somos 2 mujeres contra todo y no pienso dejarte sola nunca. Perdóname si a veces no te doy el tiempo el tiempo necesario tú y yo contra el mundo. Por siempre juntas. No necesitamos más, vamos a ser muy felices ”, agregó.

Qué dijo Magaly Medina de María Fe Saldaña

Magaly Medina mostró el post de María Fe Saldaña, pese a que la joven lo borró de su cuenta de Facebook a los pocos minutos.

“Tuvo un arranque de dignidad , porque le dan arranques y luego se arrepiente. Ella puso un comunicado grande y que luego arrepintió y lo sacó (...) Este es el post cuando escuchó las declaraciones de Gianella Ydoña, le dio un ataque de dignidad y amor propio (...) Josimar no le ha fallado una sola vez, le ha fallado varias, que se acuerde que no solo la dejó embarazada en Perú y luego se enteró que él estaba con la cubana”, comentó la ‘Urraca’.

