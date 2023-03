Continúa la polémica entre Gianella Ydoña y Josimar , a quien acusar de haberse llevado a su hijo sin su consentimiento. La recordada ‘Protagonista’ aseguró en ‘Magaly TV La Firme’ que el salsero se llevó al menor de 4 años de New Jersey a Florida, y que está al cuidado de su actual pareja María Fe Saldaña.

“Hasta el día de hoy no sé nada de mi hijo, ni de él (Josimar). Estoy desesperada. Siento que mi hijito me extraña. Yo sueño con él, pienso mucho en él, siento que necesita a su mamá”, comentó Ydoña, culpando a María Fe de no permitirle si quiera hablar con su hijo por viodeollamada.

Ante las fuertes acusaciones, la actual novia de Josimar mandó un comunicado a través de su cuenta de Instagram donde admite que estuvo escuchando la conversación que sostenía Ydoña con su hijo.

“ La mamá del bebé de Josimar indica que yo colgué una videollamada que tenía con su bebé, es totalmente falso. El hecho que yo pasara por detrás en ese momento, no quiere decir que yo colgué esa llamada, a pesar que no estoy de acuerdo con la conversación que escuché y no estar de acuerdo con el hecho que se grabe la videollamada como buscando algún motivo para desacreditarnos”, señala el comunicado de María Fe.

Qué respondió María Fe a Gianella Ydoña, expareja de Josimar

María Fe Saldaña confirmó que el hijo de Gianella Ydoña vive con ella y Josimar, y solo comentó que los problemas de tenencia tendrá que ser resuelto en las vía legal.

“De ninguna manera se hace alguna diferencia entre mi hija y el bebé. El bebé no duerme en el suelo, el bebé tiene una cama donde duerme todas las noches, tengo fotos y pruebas que, de ser necesario, entregaré para probar que las declaraciones expuestas no son ciertas”, comentó.

“Mi relación con el bebé es muy buena, he sabido estar en los momentos más difíciles con él y ganarme el cariño y la conexión que hoy en día tenemos. Él se ganó mi cariño y yo el suyo. Para mí no solo es el hijo de Josimar, también lo siento como mío, porque lo he tenido conmigo desde muy pequeño Y ME SIENTO MÁS MADRE QUE CUALQUIERA”; cuestionó.

