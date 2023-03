Gianella Ydoña , la recordada ‘Protagonista’, reveló que ha sostenido encuentros amorosos con Josimar, pese a que él ya había retomado su relación con María Fe Saldaña, madre de su última hija.

La joven conversó con uno de los ‘urracos’ de Magaly Medina vía WhatsApp, donde confesó detalles de cómo fue su acercamiento con el padre de su hijo de 4 años de edad. ‘Magaly TV La Firme’ difundió los chats este 30 de marzo de 2023.

“¿Tienes pruebas de que él te ha estado coqueteando?”, le preguntaron a Ydoña, a lo que ella aseguró que se daba por videollamadas, donde incluso el salsero le mandaba besos y le dedica canciones.

“No (tengo fotos o videos), todo videollamada y te mandé cuando me manda besos y me dedica canciones que siempre estará conmigo, que soy su esposa. (Josimar) Me dijo que nunca nadie lo llenará como yo” , comentó Gianella.

El periodista le preguntó si es que habían tenido algún tipo de besos o abrazos. Fue allí que que la ‘Protagonista’ confesó que tuvieron más de un encuentro cuando iba de visita a su hijo.

“Ha pasado de todo tío, siempre que venía a ver al bebé [¿en tiempo de María Fe?] Sí”, comentó.

El reportero de ‘Magaly TV La Firme’ le preguntó si acaso María Fe Saldaña no se daba cuenta que Josimar le estaba siendo infiel. “No (se dio cuenta), si ella estaba aquí en New Jersey conmigo y ella en Perú no tenía como (enterarse)” , finalizó.

TE PUEDE INTERESAR