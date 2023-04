Una vez más, Kristy Ordoñez estuvo en el set de Magaly Medina para darle la estocada final a Eduardo Rabanal y sus chats coquetos y propuestas subidas de tono pese a estar con la cantante de ‘Son tentación’, orquesta en la que le dieron trabajo al exfutbolista.

Luego de confesar que compartía fotos desnudas con Eduardo Rabanal, Magaly cuestionó el motivo por el que Kristy Ordoñez le mandaba contenido sexual al exfutbolista, pero ella negó haberse enamorado, confesando que la agarraron en un momento de soledad, añadiendo que no quiere nada serio, ya que ella no solventaría sus gastos de él: “yo no voy a mantenerlo”.

Según contó Kristy, Eduardo Rabanal le propuso más de una vez tener un encuentro con ella, tentado por las fotos desnudas que se enviaban y que él se tomaba desde el departamento de Paula Arias, en donde andaba con cuidado, según relatos de la bailarina: “Me dijo que vivía con su familia, una tía me dijo, me colgaba. La videollamada fueron cuatro veces porque me llamaba”.

