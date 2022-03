Durante el programa “Amor y fuego” transmitido el 25 de marzo de 2022, Rodrigo González arremetió contra Gisela Valcárcel y Ethel Pozo luego que esta última admitió que sabían que Christian Domínguez estaba siendo infiel a Karla Tarazona con Isabel Acevedo y que “siempre” apoyaron a la conductora, quien recién había dado a luz.

“Sale, se agarra el pecho -igualito que la madre- y dice ‘porque mi mamá y yo nos dábamos cuenta de eso, no podemos tapar el sol con un dedo’, pero ¿qué hacen? Llevaron a la Chabelita ahí a que baile, expusieron todo eso ahí. Luego, como la ‘farisela’ sabe que Christian es un personaje polémico, lo contrata para su show matutino y lo tiene ahí”, dijo Rodrigo González.

“Como es astuta y conoce la televisión como nadie, quiere verle la cara a gente que cree simplemente lo que ve y no ve un poquito más allá, que no es ya el televidente promedio, en los tiempos que corren, ya no. De repente en los 80 que la gente un poco tenía otra mentalidad, creía un poco más en la magia, ahora con la inmediatez, con cómo el que no corre, vuela, ya la cosa ha cambiado, entonces la ‘farisela’ sigue montándose toda es puesta de escena, contrata ahí al objeto del delito, digamos, para tenerlo para cualquier cosa que surja, e invita a la Chabelita tres veces por semana, un día sí, un día no, genera esas situaciones”, añadió.

En ese sentido, Rodrigo González dejó entrever que Christian Domínguez no es conductor oficialmente por los auspiciadores del programa; sin embargo, a Gisela Valcárcel le conviene tenerlo de “colaborador” porque es un personaje polémico: “No le dicen presentador porque ¿qué pasa? Cuándo ella y su mamita van donde los clientes, les dicen ‘no, pero este es un show familiar, lo presenta mi hija y lo presenta tal’. Claro, el otro no es presentador, lo tiene de colaborador, pero lo tiene todos los días y todo se gira en función a cuál es la nueva pendej*** de Christian Domínguez, con todas sus letras y como tiene que ser”.

“Tú sabrás, y Armando (productor), por qué lo hacen. Entonces generan todo esto y luego se lavan las manos, se olvidan que hay un archivo que las va a contradecir y que es inclemente y en donde ellas salían haciéndole venia, haciéndose las que no veían la situación (...) y luego sale a hacerse la solidaria, a hacerse la que está contigo como mujer, a hacerse la empoderada y que va en una sola causa. Realmente la hipocresía pensábamos que con la madre iba a ser suficiente, pero la hija ha salido corregida y aumentada, por eso eres y serás la ‘fariselita’”, sentenció el conductor.

Fuente: Willax Televisión

